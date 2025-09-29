スポンサー大会で初Vの菅楓華、最新作で揃え1Wの安定性が奏功【勝者のギア】
＜ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 最終日◇28日◇利府ゴルフ倶楽部（宮城県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終日は、首位と2打差で出たプロ2年目の20歳・菅楓華が8バーディ・1ボギーの「65」をマーク。トータル9アンダーで逆転し、念願の初優勝をつかんだ。未発表の『XXIO』プロトタイプが供給開始された、スポンサー「ダンロップ」が特別協賛する大会で、見事に契約プロとして最高の結果を出した。
【写真】今大会で供給開始されたばかりの『ゼクシオ』プロトタイプ
長年ダンロップにお世話になってきた菅は、小学1年生から同社のゼクシオシリーズを使用。「サンタさんにお願いしたのがゼクシオだった」と笑顔で振り返る彼女は、今季もスリクソン『ZXi』シリーズを中心にセッティングを組む。特にドライバー『スリクソンZXi TR』は今大会で抜群の安定性を発揮した。優勝会見で菅は「ドライバーが一番活躍した」と強調。「狭いホールでも思ったところにしっかり振れていた。フェアウェイキープができたことで、セカンドショットの距離感を出しやすかった」と最終日のフェアウェイキープ率「71.42％」がスコアメークに大きく貢献したと明かした。興味深いのは、3W（スリクソンZX Mk II）だけ前作で、その他全て最新作で揃える点。「新しいモデルを試した試合もあったけど、飛距離がやっぱり前の3Ｗの方が飛んでいて、あとラフに入った時の抜けがやっぱり昔の方が良かった。顔も現行より丸みがあって好み」と、慣れ親しんだ前作を使い続けている。パーオン率「79.62％」で1位だったアイアンは、『スリクソンZXi 5』を採用。「スイングやタイミングで調整することが多いので、あんまりまだ（クラブに）詳しくないし、シーズン中にクラブを頻繁に替えるタイプではない」と話し、安定したセッティングを重視する姿勢を見せた。なお、パターは今季27戦のうち、オデッセイが15勝目（神谷そら2勝、岩井千怜、吉田優利、穴井詩、安田祐香、稲垣那奈子、内田ことこ、小祝さくら、渡邉彩香、河本結、柏原明日架、荒木優奈、金澤志奈、菅楓華）で、ピンが8勝（佐久間朱莉3勝、工藤遥加、菅沼菜々、高野愛姫、櫻井心那、鈴木愛）、テーラーメイドが2勝（高橋彩華、入谷響）、スコッティ・キャメロンが2勝（申ジエ、永峰咲希）となる。ゴルフボールは、タイトリストが10勝（佐久間3勝、工藤、穴井、ジエ、稲垣、高野、高橋、鈴木）、スリクソンが8勝目（岩井、安田、菅沼、入谷、内田、小祝、櫻井、菅）で、ブリヂストン（吉田、渡邉、荒木、金澤）とキャロウェイが4勝（神谷、河本、柏原）で並び、テーラーメイドが1勝（永峰）となる。ドライバーシャフトは、フジクラの9勝（神谷2勝、吉田、穴井、稲垣、高橋、永峰、河本、荒木）に、三菱ケミカルが8勝（菅沼、高野、入谷、小祝、柏原、櫻井、金澤、菅）と迫る結果に。3勝で日本シャフト（佐久間）とグラファイトデザイン（工藤、内田、渡邉）が並び、USTマミヤは2勝（安田、申）。PINGが1勝（鈴木）となる。【菅楓華の優勝ギア】1W：スリクソン ZXi TR（9° テンセイプロブルー1K 50S）3W：スリクソン ZXi MK II（15° テンセイプロブルー1K 50S）3,4,5U：スリクソン ZXi（19,22,25° テンセイプロ1Kハイブリッド70S）6I〜PW：スリクソン ZXi 5（N.S.PRO 850GH neo S）48,54,58°：クリーブランド RTZ（N.S.PRO 850GH neo S）PT：オデッセイ TRI-BEARM ＃1BALL：スリクソン Z-STAR XV
