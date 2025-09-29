「本当に吉本さんにはちゃんとしてほしい」「どこか錯覚」バッサリ斬られた大阪芸人の表情 豪快キャプテン・山下ギャンブルゴリラ
お笑いコンビ・豪快キャプテン（べーやん、山下ギャンブルゴリラ）が、28日放送のカンテレ『マルコポロリ！』（毎週日曜 後1：59 ※関西ローカル）に出演し、M-1王者のウエストランド・井口浩之から愛のダメ出しをくらった。
【写真】ウエストランド井口、豪快キャプテンに鋭く意見する様子
今回は、放送900回記念SPの番外編「900回記念に呼ばれなかった男たちSP」。『マルコポロリ』が生んたスタートして同SPに出演した永野、ウエストランド・井口、お見送り芸人しんいちと、“闇の常連組”豪快キャプテン、隣人（中村遊直さん・橋本市民球場さん）、かたつむり・林万介、にゃんこスター・スーパー3助が集結した。
豪快キャプテンは、大阪では忙しいが、東京に行くと力が出せず、番組で“全カット”の憂き目にも遭ったいう。MCの東野幸治が井口に「先輩としてのアドバイスはありますか？」と振ると、井口は「まだ変われると思うんです。でもこれ以上いったら変われなくなっちゃう可能性があるんで…」と険しい顔。
東野が「今のままじゃアカンの？」と重ねると、井口は「いや、ダメでしょ！」と即答し、「大阪ではいいのかもしれないですけど、東京じゃあ（笑）。こんな人たちは出られないですよ、東京では」とバッサリ。
その上で、井口は「M-1のネタ動画とか、大阪会場のを見ると結構衝撃を受けるんですよね。面白いとか面白くないか以前に、こんなこと言っちゃダメだよっていうのを普通に言っているんで。僕のチェックでは全然ダメです。しかも大阪の若手のネタ、全員が“デートの練習”から（はじまるネタ）ですよ」と持論をまくし立て、スタジオは大爆笑。
さらに、東野から「最近お前、（タイタン所属ながら）吉本（興業）の若手芸人集めて食事行って説教してんねやろ？（笑）」と聞かれると、井口は「もちろんです。それぐらいしないと、本当に吉本さんにはちゃんとしてほしいというか。“あまりにも”なんですよ」と返答。「“自分たちは有名だ”とどこか錯覚していて。豪快キャプテンとかもそうで、よく大阪の若手で“俺らといえばこっちでしょ？”みたいなのがあるんですけど、東京にいる自分からしたら別にどっちも知らないから！お前らの劇場の中ではこいつがメインなのかもしれないけど。東京ではウケてないわけだから」とズバリ。
東野が「ちょっと全員で井口しばこうか？（笑）」と大笑いする中、メッセンジャー・あいはらは、井口の意見に納得した様子で「俺ら吉本におっても分かれへんもん、若手のノリが。“知ってるでしょ？”は確かに分かれへんわ」と続いた。
最後に豪快キャプテンへの「リアルなアドバイス」として、井口は錦鯉の2人を例に挙げ、「最初の“こんにちは〜！”“うるせぇよ！”、これだけで、あ、こっちがおバカなんだと分かるじゃないですか。やっぱりどれだけ端的に関係性を分からせるかっていうのが、なかなか難しいんですよ。多分、ギャンブルゴリラが活躍するネタになると思うんですけど、そこに行く“過程”が全然見えないんですよね」と明快に説明。
豪快キャプテン・山下はいつのまにか体ごと井口さんの方を向き、一言も聞き逃さないようにしており、東野は「お前…（笑）、めっちゃ聞いてたな！」とツッコミ。山下は「はい、参考になりました！」と答えていた。
