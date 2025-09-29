お笑いタレントの永野（51）が29日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）にゲスト出演。人気タレント、音楽プロデューサーでミュージシャンとの親交を明かした。

永野はこの日で代役の月曜パートナーとしての登場が最後となった音楽プロデューサーでミュージシャンの"ヒャダイン"こと前山田健一と親交があると紹介された。

ヒャダインは「2015年の（日本テレビ）『PON!』からなんで、もう10年ですね」としみじみ。放送後には毎回「反省会」を行なっていたとし、そこで「ゴシップと悪口を」と続けると、永野は「盛り上がって盛り上がって」と大笑いした。

番組には元AKB48でタレント、実業家の小嶋陽菜も出演しており、その後3人は連絡先を交換し親しくなったと言い、ヒャダインは「それこそこじはると3人でうちに来てくださって」と回顧。

永野は「いろいろ引っ越されてるんですけど、2つの家に私とこじはる行ってます」と明言。「そこで1回目は東京オリンピック。見ながら。もう放送できない…。開会式見ながら。3時間ぐらい見ました。早送りして、巻き戻したり」と懐かしんだ・

ヒャダインは「凄いこと言って。最後はスーパーボウルのビヨンセを見て。これいいよねって」とも語り、永野は「やっぱ向こういいねって」と盛り上がっていたと笑ってみせた。