2月にTBSを退社した加藤シルビアアナウンサー（39）が29日、都内で、デジタル証券「renga」新サービス開始記者発表会の司会を務め、実業家の夫・山本浩平氏と夫婦初共演した。

山本氏が代表取締役CEOを務めるデジタル証券株式会社が、30日からオリジナルブランドであるデジタル証券「renga」の個人投資家向け公募初号ファンドの募集受付を開始。デジタル証券は、個人投資家でもプロ向け商品に投資できると注目されている。

プレゼンの流れで山本氏は「自己紹介ですけども、11年に司法試験に合格した後、金融庁に入りまして、金融庁と外務省で勤務をいたしました。4年くらい働いて、弁護士として独立して、デジタル証券準備株式会社を創業いたしました」と自身の経歴に触れた。「プライベートな話で恐縮というか、恥ずかしいんですけども、16年10月に司会をしてます加藤シルビアと結婚しまして、今4児の父であります」と続けた。

会見後半、元衆院議員で実業家の杉村太蔵氏（46）がゲストで登場。杉村氏は「久々に加藤さんの結婚記事を読み返してきたの。結婚相手は一般男性って書いてありましたよ！ とんでもない一般男性だよ！ ご主人のビジネスモデル、本当すごいと思う」とまくしたてた。

山本氏は結婚当時を振り返り「『国家公務員を続けてたら結婚してません』って言われました」と明かした。「あなたは人の言うことを聞ける人じゃないから、絶対自分でやった方がいいって」と、加藤アナから独立を勧められたという。「人生の選択の時に僕が臆病になって、家族ができて子どももできるからこうかなと思うのを全部、逆だと。背中を押しまくられた」と話した。

強めの口調での“再現”を隣で聞いていた加藤アナは「ちょっと語弊がありますね。もう少し、まろやかな感じで言った記憶が…」と苦笑い。小学生2人、幼稚園児、乳児と4児の母で「仕事も辞めまして、家計を預かる実としては日々かかるお金がすごく上がってきたと実感している」と、杉村氏に主婦目線での資金の必要性を相談した。資産運用についてのトークにもかかわらず、杉村氏は「いざっていう時のために貯金しておかなきゃダメじゃん！」とツッコんで笑いを誘っていた。