元お笑いコンビ「ジャリズム」のオモロー山下が２９日までに更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「楽待」に出演した。

芸人、投資家、企業家、ライターの４つの肩書を持つ山下は投資で資産を拡大し、総資産はなんと２億５０００万円。投資のコツについて「損切というのは損が確定するじゃないですか。あれが一番嫌。含み損はまだ試合が終わってない。今もそうですけど損切はほとんどしない、塩漬け。大暴落しても売らなかったらその後上がるかもしれない。延長戦ができる。これがすごく魅力的」と持論を語った。

山下は芸人の先輩である今田耕司と宮迫博之から５００万円ずつお金を借りてうどん屋「山下本気うどん」を出店。その後フランチャイズ化のオファーを受け、現在はプロデューサーとして関わっている。

山下は「今４種類ぐらいの仕事をしているんですけど全部楽しい」と笑顔を見せる。投資家としての今後のビジョンを問われると「うどん屋をやる前は貯金ゼロ。１０００万円借りてスタートして、それが２億５０００万円になった。それが１０億円とかなったら『自腹０円で１０億も稼いだんか』ってなったら、おもろいじゃないですか。おもろさの意味で額を増やしたい」と目標を語った。