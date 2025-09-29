野口審議委員 当面は、物価の基調を可能な限り慎重に見極める必要 野口審議委員 当面は、物価の基調を可能な限り慎重に見極める必要

野口審議委員は札幌商工会議所で講演

２％の「物価安定の目標」達成は着実に近づいている。それは、政策金利調整の必要性がこれまで以上に高まりつつあることを意味している。

つまり現状のわが国経済・物価においては、下方リスクはありつつも、政策判断における上方リスクの重みがより増している

わが国の金融政策は今、状況の見極めが必要な局面に差し掛かっているといえる。

純粋に国内の経済状況という観点だけからみれば、新たな政策視野が必要な段階が近づきつつあると認識

その一方で、わが国経済は現在、米国の関税政策による大きな下方リスクに直面していることもあり、当面は、物価の基調を可能な限り慎重に見極める必要がある

