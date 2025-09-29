日本時間午後８時半にウォラー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演する。７月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、大部分のメンバーが金利据え置きを支持するなか、ウォラーＦＲＢ理事とともに０．２５％の利下げを主張したボウマンＦＲＢ副議長は前週、９月の利下げについて「中立水準に戻すための第一歩となるはずだ」と指摘し、今後、政策金利が一段と引き下げられることを見込んでいた。ボウマン副議長に続いてウォラー理事も追加利下げを示唆するようなら、ドルが売られる可能性がある。



また、このあとの海外市場では、その他の米ＦＲＢ関係者や英欧の中銀関係者も発言する。日本時間午後５時半にセンテノ・ポルトガル中銀総裁が講演 同午後６時にナーゲル独連銀総裁が挨拶、同午後９時にハマック米クリーブランド地区総裁、ラムスデン英中銀（ＢＯＥ）副総裁、レーン欧州中央銀行（ＥＣＢ）専務理事兼チーフエコノミストが討論会に参加、同３０日午前２時半にムサレム米セントルイス地区連銀総裁が討論会に参加する予定になっている。



MINKABU PRESS

外部サイト