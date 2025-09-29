ABCテレビの古川昌希アナウンサーが、卒業したはずの情報番組『newsおかえり』（毎週月曜～金曜午後3時40分、ABCテレビ）の人気コーナー「なんでやねん!?」に、またまたやってきた！ 「ホントのホントに最後」の出演である同コーナーの特別編で、タレントの河合郁人とA.B.C-Zの塚田僚一の3人で謎解きに挑んだところ、まさかの事態に……！

【TVer未公開映像】古川昌希アナ最後の言葉からの……収録後に感動サプライズ！ 「ビックリした！ ウソでしょ～!?」

「なんでやねん!?」は、関西の謎を自力で解き明かすコーナー。古川アナといえば、『newsおかえり』の前身番組時代から、13年も「なんでやねん!?」で謎解きをし、8月末で同番組及びコーナーを卒業したばかり。しかし、その翌週の「なんでやねん!?」9月2日放送回に助っ人として登場し、さらには特別編にも出演！ そのため彼はスタジオ一同から、「何回その卒業みたいなやつやんの？」「卒業するする詐欺」とツッコまれた。

そんな古川アナが「ホントのホントに最後」に挑んだ「なんでやねん!?」特別編の謎は、神戸電鉄山の街駅（兵庫県神戸市北区）近くの住宅街にある“ポツンと浮いた建物”。広陵町集会所という建物で、屋根はオレンジ色、装飾は凝っていて、そこかしこに不思議な石像があり、全体的に東南アジア風なため、周囲の風景から“浮いている”。

広陵町集会所の関係者によると、「もともと集会所の建物として建てられたものではない」「大阪の四天王寺庚申堂と集会所は関係している」とのこと。そのため古川アナたちは、「神戸の集会所は、もともと四天王寺庚申堂のようにお寺の役割を果たしていたのでは？」と考えたが、この予想は大ハズレだった！

歴史探訪プランナーの森なおみさんいわく、広陵町集会所には「世界各国の人々の願いが込められた、壮大なストーリーがある」のだとか。そのヒントがある場所は、長野県の霧ヶ峰に佇む昭和寺、大阪府池田市の住宅街、奈良県「ならまち」の元興寺、岡山県の陸上自衛隊日本原駐屯地の4つだ。そこで塚田が1人で岡山を、古川アナと河合が長野を調査し、奈良で答え合わせをすることになった。

日本原駐屯地の資料室には、鳥インフルエンザの対応といった自衛隊の活動記録や、第二次世界大戦の貴重な資料などが展示されている。一通り展示物を見た塚田は、「神戸の集会所は第二次世界大戦と関係している」と予想した。

その頃長野にやってきた古川アナと河合は、昭和寺の外観が広陵町集会所とよく似た、東南アジアテイストでビックリ！ 実は昭和寺は、戦没者たちの霊を弔い、今後の世界平和を祈るために建てられた国際霊廟だった。2人は、塚田が調査中の日本原駐屯地も戦争が関係していると考え、そこから連想して「神戸の集会所も戦没者を祀る施設」と予想した。

その一方で古川アナは、「（EXPO 2025大阪・関西）万博期間中だからなんですけど、（昭和寺は）パビリオンにも見える」「もし（1970年開催の大阪万博の）パビリオンだったら鳥肌が立つ」とポツリ。彼の意見に河合も同意したため、2人は“移設パビリオン説”に考えを変えた。

“移設パビリオン説派”の古川アナと河合、“戦争説派”の塚田は、集合場所の元興寺で案の定意見がまとまらず大騒ぎ！ 答えが出ない3人は、元興寺だけでなく周辺も調査し、四天王寺庚申堂と同じく疫病退散祈願でつくられた、奈良の庚申堂を発見した。

そのため河合と塚田は、「神戸の集会所は戦争や疫病などから人々を守るために祈りを捧げる場所」と推測。彼らに古川アナは、「あんだけ印象的な建物だったのに、それに全く触れずに答えをまとめることが怖くて仕方がない」と賛成しかねたが、日本原駐屯地にパビリオンらしきものはなかったと塚田が主張したため、最終的に納得して意見を合わせた。

有終の美を飾りたい古川アナたちだったが、推理結果は100点満点中まさかの0点！ 失態の原因の1つは、彼らが元興寺の西側を調査していなかったこと。元興寺の西側には、1970年開催の大阪万博のネパール館で使われていた伝統的な飾窓があったのだ。

広陵町集会所と四天王寺庚申堂、そして4つのヒントの共通点は、大阪万博の建築物！ 大阪の四天王寺庚申堂は「法輪閣」という休憩所、長野の昭和寺はラオス館、池田の住宅街にあるのは、万博マニアの方が購入して自宅に取り付けたウルグアイ館の一部だ。ちなみに、塚田が気づかなかった岡山の日本原駐屯地の展示室がある建物は、ドイツのミュンヘン市館！ そして、今回の謎である神戸の広陵町集会所はカンボジア館だった！

©️ABCテレビ

最後の最後でやらかしたが、ある意味“「なんでやねん!？」らしさ全開”な集大成だったため、古川アナは「僕はもう後悔はないです」と笑顔。そんな彼に河合と塚田は、「ごめん！」と謝りまくり。特に塚田は、「やめてこんな終わり方！ 後悔しか残んないよ！」「古川さんは残っていただいて、僕が卒業します！ 全責任は僕がとります！」と陳謝し、スタジオ一同を笑わせた。

なお、「なんでやねん!?」特別編『河合郁人＆A.B.C-Z塚田×古川アナ×福井アナ「なんでやねん!?全国大調査SP」第6弾』は、9月21日に放送された。