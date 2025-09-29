これぞプロフェッショナルだ。安田大サーカスのクロちゃんが9月26日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演。声帯ポリープ手術明けで声が出ない中、新たな芸を考案した。

【映像】新たなフリップ芸を身につけたクロちゃん

この日は、ボートレス解説として準レギュラーのLLR・福田恵悟が、クロちゃんに代わってMCを担当。スタッフが「MCはずっとチェリーでいい」との投稿を見つけると、番組内でチェリーと呼ばれる福田は「ありがとうございます。いや、いや。僕はまだ足りないんで、頑張らさせていただきます。よろしくお願います」と頭を下げた。

一方、ABEMAアナウンサー・藤田かんなからは「たしかにチェリー先生の方が、予想も当てるし、回しもうまいし。何より髪もあるし」との評価。すぐさまクロちゃんが「ひどいしん！」とのフリップを出すも、共演の元ラストアイドル・岡村茉奈も「今日、クロちゃんがおらんようなもんだから、一体感がある」と同調した。

そんな中、クロちゃんはフリップに何かを記入。隣に座る元AKB48・岡部麟の横に出すと、そこには「からだが熱い。一枚ぬいじゃおう」との一文が書かれていた。これに共演者たちが大ウケすると、岡部は「言うわけない！」と苦笑い。それでもしつこくフリップを出されると、岡部は漫画の吹き出しのように口パクで対応し、さらにスタジオの爆笑を誘った。

続けて、「新しいこと思い付かないで！」とひと言。クロちゃんが満足そうな笑みを浮かべると、視聴者からも「良い吹き出し」「おもしろ」「いいね」「クロちゃんナイス」「化学変化だ」などと多くの称賛コメントが寄せられた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

