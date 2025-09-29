◇インターリーグ ナショナルズ0―8ホワイトソックス（2025年9月28日 ワシントンDC）

ナショナルズの小笠原慎之介投手（27）が28日（日本時間29日）、レギュラーシーズン最終戦となった本拠でのホワイトソックス戦に5回から2番手で登板。3安打を浴びて2失点し、わずか1/3回で降板した。

0―5の5回にマウンドに上がったが、先頭・ティールに左前打を浴びると、モンゴメリーにも中前打を許し、続くバルガスには四球を与え無死満塁のピンチを招いた。

4人目の打者・クエロは3球で見逃し三振に仕留めたが、続くボールドウィンに2点二塁打を浴び、ここで降板となった。

小笠原は今季、中日からポスティングシステムを利用してナショナルズに移籍。開幕を3Aロチェスターでスタートし、7月にメジャー初昇格。ただ、2試合に先発し、成績は0勝1敗、防御率9.45で降格となった。8月に再昇格後は救援に転向。8月は11試合で防御率4・51、14日のフィリーズ戦でメジャー初勝利も挙げるなど、まずまずの成績だったが、9月に入って失点する試合が増え、メジャー1年目の今季は23試合で防御率6・98で幕を閉じた。

チームは投手陣が10安打を浴びて8失点と打ち込まれると、打線も6回にハウスが放った1安打にとどまり、最終戦で完敗。66勝96敗でナ・リーグ東地区最下位でシーズンを終えた。