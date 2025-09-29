日米通算200勝へ王手としている巨人の田中将大投手（36）が、30日の中日戦（東京D）に先発する。日本野球機構（NPB）が29日、予告先発を公示。今季17試合に先発し4勝8敗の左腕マラーと投げ合う。

川崎市のジャイアツ球場で行われた先発投手練習ではキャッチボールや体幹トレーニングなどで調整。レギュラーシーズン最終登板へ向け「そこ（200勝）を考えて投げるということは一度もない。投げる試合に勝つために、自分のやるべきことをやる」と68勝69敗4分けで迎えるチーム142試合目の登板を見据えていた。

前日に3位が確定。クライマックスシリーズ（CS、10月11日開幕）も控えているが「CSに向けて調整がどうとかではもちろんない。その日、自分に出せる力を、全部出し切ってマウンドは降りたい」と話した。

田中将は今季ここまで9試合に先発登板し2勝4敗、防御率5.31。8月21日のヤクルト戦（神宮）で5回81球3安打1失点と力投を見せ日米通算199勝目を挙げた。王手を懸けてから3試合に先発登板も3敗を喫している。