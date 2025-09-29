昨年９月２９日に老衰のため亡くなった国民的アニメ「ドラえもん」のドラえもん役で知られる声優で俳優の大山のぶ代さん（本名・山下羨代＝やました・のぶよ）を偲ぶ会が２９日、オークラ東京で行われた。

祭壇は大山さんが好んだという紫と白の花で飾られた。中央には映画「ドラえもん」のインタビューを受けた際の写真が置かれた。

毒蝮三太夫と黒柳徹子が同会の発起人となった。お別れの言葉では、「ドラえもん」のしずか役の野村道子が「心からありがとうございました」と感謝。しずかの声でも「ペコちゃん（大山さんの愛称）。長い間ありがとう。今も私はあなたに会いたいわ」と別れを告げた。

野沢雅子は「ペコの声は本当に唯一無二です。みんなを笑顔にしてくれます。それが今、聞くことができないのはさみしいです。私はもうしばらくこちらで頑張ろうと思うので見守っていてくださいね。さよならは言いません」と惜しんだ。

大山さんは、愛嬌（あいきょう）ある声で発せられた「ぼく、ドラえもん」のセリフで多くの子供たちにマネをされ、ドラえもんを誰からも愛される国民的キャラクターに育て上げた。