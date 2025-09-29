JR西日本が販売をしていた「2025大阪・関西万博 記念ICOCA」に関して、2025年9月28日をもって販売終了したことを発表しました。

この記念ICOCAの券面には、ICOCAのキャラクター「カモノハシのイコちゃん」と、万博公式キャラクター「ミャクミャク」が大阪グルメを楽しむ様子が描かれた可愛らしいオリジナルデザインが採用されており、多くの人からの人気を集め、入手が困難になるほどでした。

商品は、会場内のJR西日本グループ店舗（オフィシャルストア 西ゲート店）をはじめ、オンラインサイト販売や、来場者向けのオンライン販売など複数の手段で販売されていました。

JR西日本からの「2025大阪・関西万博 記念ICOCA」付商品について完売のお知らせ

今回JR西日本のリリースで、以下の様に販売終了に関してコメントしています。

---------------------

この度、皆さまからご好評をいただき、予定数量を完売いたしました。

発売以来、大きな反響をいただいたことに、従業員一同、心より感謝申し上げます。

本商品については、販売期間中、想定を超えるご支持を受けたことから、可能な限り一人でも多くのお客様にお届けできるよう努め、購入個数制限による販売数量の調整や、臨時増産による販売拡大を図り、また、会場外のオンライン販売および抽選によるオンライン販売も導入いたしました。しかしながら、購入を希望されるお客様のお声に応えることができず、申し訳なく感じております。

多くのお客様にご興味を持っていただきご購入いただいたことに、改めて御礼を申し上げます。

---------------------

JR西日本からの 販売終了を知らせるリリース

いよいよ10月13日で閉幕する2025大阪・関西万博ですが、この商品はその閉幕を前に全て完売となったようです。入手をされた方は、万博の記念として長くご愛用ください。

（画像：JR西日本）

