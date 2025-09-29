手越祐也が9月28日、自身のInstagramを更新。福島県産の農産物の魅力を発信する『手越村プロジェクト』の稲刈り体験を報告した。

手越はInstagramに、「昨日は5年目となる『手越村プロジェクト』で福島県郡山に行ってきました」「今年から畑を拡大して更に多くのお米を作ることができるようになり、毎年たくさんの方に好評いただいているのにすぐ無くなってしまっていたので拡大することができて嬉しいですー！」と報告。白いロングTシャツに軍手姿の手越が参加者たちと一生懸命稲刈りをする姿や、体育館で参加者たちとご飯を食べたり、マイクを持ってスピーチする姿や笑顔の集合写真などを披露している。

「天気も快晴でたくさんの子供達や家族の方と一緒に稲刈りをして、ワイワイしながらみんなで汗を流しました。稲刈りの後は地元のレストラン協力のもと昼ごはんをみんなで食べてお米はもちろん手越米。汗かいた後のご飯は最高だねー！」と振り返った手越。最後は「今年もたくさんの協力をありがとうー！！もっとこの輪を大きくしていけるように全ての活動を全力で頑張ります」とプロジェクトへの思いを伝えた。

コメント欄には「忙しくても毎年行く祐也くん尊敬しかないよ 今年も手越村のお米食べれるの嬉しいな」「忙しくても続けていること、本当に素晴らしいと思います 子供たちもこの体験はきっとずっと忘れないはず！」など、手越の活動に対して多くの反響が届いている。

