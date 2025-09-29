ポプラ<7601.T>が後場急動意し一時、前週末比１３円（７．２％）高の１９４円に上昇する場面があった。午後２時ごろ、集計中の８月中間期連結業績について、売上高が従来予想の５７億６９００万円から５９億５８００万円（前年同期比４．３％減）へ、営業利益が１億６３００万円から２億２７００万円（同１３．０％減）へ、純利益が９６００万円から１億７６００万円（同３３．３％減）へ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。



異常な猛暑の影響やインバウンド需要の増加に伴い、ポプラ・生活彩家店舗及びローソン・ポプラ店舗の既存店ベースの売上高が前年同期比６．５％増と想定を上回る水準で推移したことが要因。また、自社工場の外部小売事業者向けの弁当、おむすび、総菜の販売が販路の拡大に伴い大幅な増産となり、総菜、完全調理済み冷凍総菜が大きく伸長したことも寄与した。



出所：MINKABU PRESS