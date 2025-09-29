TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のYEONJUN（ヨンジュン）が自身のInstagramを更新。20枚ものオフショットを公開した。

【写真】TXTヨンジュンの白シャツ×ハーフパンツ×メガネのラフスタイル（8枚目）／ステージショット／リハーサル動画＆ショット

■バナナを食べながらヘアセットするTXTヨンジュン

TOMORROW X TOGETHERは、9月9日より7都市9公演を行う『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 』の北米ツアーを開催中。28日にワシントンD.Cでのライブを終え、10月1日、2日のニューアーク公演を控えている。

ヨンジュンは、眼鏡に白シャツ姿でバナナを食べながらヘアセットをしている姿（2枚目）やギャレットポップコーンの大きな缶を頭に乗せたショット（6枚目）、SOOBIN（スビン）、TAEHYUN（テヒョン）との3ショット（5枚目）、リハーサルショット（10、11枚目）、機材が置かれたバックステージでにっこり佇む姿（20枚目）など大量にポスト。15枚目では、ソファに座り、両手で髪を後ろにかき上げるヨンジュンの姿が動画で公開されている。

ファンからは「全部かわいい！！！どうしよう！」「眼鏡ヨンジュンの美脚涙」「ほんとかっこいいなぁ～」「世界一バナナをカッコよく食べる男」「リムレスメガネとヨンジュン＝無敵」「メロすぎる」と様々な反響を集めている。

■TOMORROW X TOGETHER、北米ツアーのステージショット

■TOMORROW X TOGETHER、ライブリハーサル動画