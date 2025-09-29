Jリーグ、走行距離で“欧州5大リーグ”の牙城を崩す！ 時速15キロ以上を記録した割合で世界3番目に
サッカーの統計・分析機関『CIES Football Observatory（以下：CIES）』は28日、各国リーグを対象とした走行距離に関するデータを公開。Jリーグが、時速15キロ以上で走った割合において、世界3番目となっているようだ。
今回のデータによると、リーグ全体の総走行距離のなかで時速15キロ以上を記録した割合において、Jリーグはプレミアリーグ（22.3%）とブンデスリーガ（21.7%）に次いで、21.6%で世界3番目とのことだ。また、4位にリーグ・アン（21.5%）、5位にセリエA（21.2%）、ラ・リーガに至っては20.4%で8位となっており、欧州5大リーグに肩を並べる数字となっている。
なお、2025シーズンのJリーグにおいて、第32節終了時点で総走行距離でトップに立っているのは、名古屋グランパスに所属するMF稲垣祥だ。ロッソジャッロの舵を取り、E-1選手権でも活躍した33歳は370.9キロを記録しており、2位につけるMFマテウス・ブエノ（清水エスパルス／328.2キロ）に大きく差をつけている。
■時速15キロ以上で走った割合の上位10リーグ
1位：プレミアリーグ（22.3%）
2位：ブンデスリーガ（21.7%）
3位：Jリーグ（21.6%）
4位：リーグ・アン（21.5%）
5位：セリエA（21.2%）
6位：カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA（20.8%）
7位：アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン（20.5%）
8位：ラ・リーガ（20.4%）
9位：リーガMX（19.5%）
10位：サウジ・プロフェッショナルリーグ（19.2%）
【データ】Jリーグが世界3番目に！？
Ten leagues 🌐 ranked from most to least athletic as per % of distance run at >15 km/h (@SkillCorner) 🐎— CIES Football Obs (@CIES_Football) September 28, 2025
🥇 #PremierLeague 🏴 22.3%
🥈 #Bundesliga 🇩🇪 21.7%
🥉 #J1League 🇯🇵 21.6%#Ligue1 🇫🇷 #SerieA 🇮🇹 #Brasileirao 🇧🇷 #PrimeraDivision 🇦🇷 #LaLiga 🇪🇸 #LigaMX 🇲🇽 #SPL 🇸🇦 pic.twitter.com/hwBdfN4e2L