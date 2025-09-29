Snow Man渡辺翔太が、イタリア・ミラノで行われた『TOD’S（トッズ）SS26コレクション ファッションショー』にスペシャルゲストとして参加。

【写真】渡辺翔太がミラノでトッズを着こなす『ZIP!』『めざましテレビ』『DayDay.』オフショット

9月29日の『ZIP!』（日本テレビ系）、『めざましテレビ』（フジテレビ系）、『DayDay.』（日本テレビ系）でインタビューが放送され、番組公式Xでオフショットが公開された。

■渡辺は秋らしいトッズコーデ＆ブラウンヘアで登場

9月26日（現地時間）に行われたトッズのショーに参加した渡辺。公開されたオフショットでは、トッズのブラウンのジップアップ＆ホワイトのジップアップのトップスをレイヤード。明るめのブラウンヘアの前髪を分けておでこを出し、両手を差し出して『ZIP!』のロゴをのせるポーズを決めて笑顔を見せている。

「しょっぴーのZIP!ポーズかわいい」「トッズコーデがお似合いです」「朝からしょっぴー眼福」といったファンの声が到着。

なお『ZIP!』公式Xでは 松平健＆村山輝星、CANDY TUNEのオフショットも公開されている。

『めざましテレビ』公式Xでは、ミラノの街並みの中、ダウンジャケットのトッズコーデで決めたオフショットを公開。

『DayDay.』公式Xでは、スフォルツェスコ城を背に、カステッロ広場で青空のもと、笑顔で両手でDを作る『DayDay.』ポーズを見せるオフショットを見ることができる。

こちらのポストには橋本直（銀シャリ）、奥田修二（ガクテンソク）、ヒコロヒーの3ショットも公開されている。

■キュートな笑顔でポーズを決めた『ZIP!』オフショット

■ダウンジャケット姿の『めざましテレビ』オフショット

■お城を背に王子のようなスマイルを見せる『DayDay.』オフショット