29日15時現在の日経平均株価は前週末比434.39円（-0.96％）安の4万4920.60円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は171、値下がりは1422、変わらずは17と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は34.04円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、リクルート <6098>が28.36円、ＫＤＤＩ <9433>が25.73円、ＴＤＫ <6762>が18.99円、トヨタ <7203>が17.47円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を140.46円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が19.08円、エムスリー <2413>が11.95円、レーザーテク <6920>が5.81円、ＳＢＧ <9984>が5.06円と続く。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は非鉄金属の1業種のみ。値下がり1位は海運で、以下、輸送用機器、証券・商品、銀行、陸運、保険と並ぶ。



※15時0分8秒時点



株探ニュース

