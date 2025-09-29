Image: Amazon

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月29日は、100Wの高出力に対応し、USB-Cｘ3、USB-Aｘ1の4ポートを搭載したUGREENの「Nexode PD 充電器 100W」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN Nexode PD 充電器 100W 4ポート 卓上 USB-C×3 USB-A×1 GaNIII(窒化ガリウム)採用 PPS超急速充電2.0にも対応 2mの電源ケーブル付き PSE技術基準適合 iphone17-8/GalaxyS23-S8/Xperia/Android/Pixel Pro/Macbook Pro/iPad Pro/Switch 各種USB機器対応 CD328 5,754円 （36％オフ） Amazonで見る PR PR

ノートパソコンからスマートフォンまで、幅広いデバイスを同時に急速充電できる、UGREENの「Nexode PD 充電器 100W」が36％オフとお買い得！

「Nexode PD 充電器 100W」は、USB-Cｘ3、USB-Aｘ1の4ポートを搭載し、4台のデバイスを同時に充電できる卓上急速充電器です。

単ポートで最大100Wの出力が可能で、ノートパソコンやスマートフォン、Nintendo Switchなど、複数デバイスを急速充電できます。

Image: Amazon

PD3.0、PPS 2.0（45W）、QC4+/QC4.0/QC3.0、SCP、FCP、AFCなど主要な規格に対応し、MacBook Pro 16インチなら約1.9時間、Galaxy S23 Ultraなら約1時間でフル充電が可能です。

利便性・安全性に優れた機能が充実。

次世代半導体GaNを採用し、小型化・高効率化を実現。さらに、2m着脱式ケーブル付きで使い勝手にも優れます。

過電圧、過電流、過熱、短絡保護などの多重保護機能と、独自の「TG」冷却技術で安全性にも配慮されており、24ヶ月保証付きなので、安心して長く使うことができます。

コンパクトサイズで持ち運びやすく、デスク周りがスッキリ整理できるアイテムが、今なら36％オフの5,754円とお得に購入できるチャンスですよ。

UGREEN Nexode PD 充電器 100W 4ポート 卓上 USB-C×3 USB-A×1 GaNIII(窒化ガリウム)採用 PPS超急速充電2.0にも対応 2mの電源ケーブル付き PSE技術基準適合 iphone17-8/GalaxyS23-S8/Xperia/Android/Pixel Pro/Macbook Pro/iPad Pro/Switch 各種USB機器対応 CD328 5,754円 （36％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞UGREENのセール対象一覧を見る

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年9月29日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp