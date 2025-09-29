卓球女子・日本代表で女子シングルス世界ランキング11位の橋本帆乃香（27）のカットが美しいと、中国のSNS上で盛り上がっている。

日本屈指の「カットマン」として知られる橋本は、今年8月のWTTチャンピオンズ横浜で同1位の孫穎莎（スン・インシャー）に敗れるまで、中国選手を含め対外国選手41連勝と無類の強さを見せていた。同月のヨーロッパスマッシュ（スウェーデン）では準々決勝で同2位の王曼碰（ワン・マンユー）にも敗れたものの、3回戦では同5位の王芸迪（ワン・イーディー）から2度目の勝利を奪った。また、9月のWTTコンテンダーアルマトイでは4人の中国選手を下して優勝しており、トップ2を除けば中国選手すら圧倒する戦いぶりを見せている。

そんな橋本のプレーぶりは中国でも注目を集めており、中国のSNS・小紅書（RED）で卓球関連情報を投稿するアカウントは27日に「橋本帆乃香のカットは鑑賞性が高い」と投稿した。同アカウントは橋本がヨーロッパスマッシュで王芸迪に勝利したマッチポイントの動画をアップしており、長いラリーの末にカットの守備から反転攻勢に出て試合を決める瞬間が映っている。

この投稿に、中国のネットユーザーからは「橋本のカットは確かにすごく美しい」「彼女のカットが大好き」「橋本のカットはカッコいい」「フォームが流れる水のように滑らか」「動きがいいのよ」「優雅な蝶のよう」「私と同じ感覚の人がいるなんて。以前はカットマンの試合はまどろっこしいと思ってたけど、橋本のプレーを見てたら好きになっちゃった」「彼女と佐藤瞳とのダブルカットは鑑賞性高かったな」「彼女は間違いなく世界ナンバーワンカットマン」といったコメントが寄せられている。（翻訳・編集/北田）