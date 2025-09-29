Image: Screenshots by Joel Cunningham

Lifehacker 2025年9月4日掲載の記事より転載

スマホの写真ライブラリは、旅行や集まり、イベントなど、何年分もの思い出でいっぱいになっているのではないでしょうか。フィードには何千、いや何万もの写真や動画が眠っているかもしれません。

そんな中、特定の写真や動画がいつ、どこで撮られたものかを正確に思い出す手助けをしてくれる新機能「イベント認識」が登場しました。

今月下旬にAppleがリリースするiOS 26に搭載される予定です。

「イベント認識」ってどういうこと？

この機能の仕組みは以下のとおりです。

写真アプリが、写真や動画のメタデータ（画像に関連付けられた情報）をチェックします日付、時刻、場所などのデータポイントを使い、それが大規模なイベントで撮影されたものかを確認。確認が取れると、その写真や動画にイベント情報がタグ付けされます 写真アプリが、写真や動画のメタデータ（画像に関連付けられた情報）をチェックします日付、時刻、場所などのデータポイントを使い、それが大規模なイベントで撮影されたものかを確認。確認が取れると、その写真や動画にイベント情報がタグ付けされます

なお、現時点ではこの機能はコンサートとスポーツイベントの両方で機能します。

タップ1つで、あの日のセトリまで

たとえば、あなたがDeath Cab for Cutieのコンサートに行ったとしましょう（米Lifehackerの副編集長ジョエル・カニンガムが先月ブルックリンで体験したように）。

ライブラリでそのときの写真や動画をスクロールすると、画面下にコンサートチケットのアイコンが現れます。

これをタップすると、画像のメタデータページが開き、「Death Cab for Cutie concert」というラベルの付いたタグが表示されるのです。

さらにそのラベルをタップすれば、コンサートの日時、場所、会場、そして演奏された曲のセットリストまで、イベントに関する詳細情報が詰まった専用ページが開きます。

ライブそのものの詳細に加えて、出演アーティストに関連するコンテンツ、たとえばApple Musicのプレイリストや今後の公演情報なども表示されます。

すごいのは、イベントのタグ付けがライブの前後に行ったことまで及ぶ可能性があること。

ジョエルのカメラロールでは、Death Cabのライブ前に行った近くのレストランの写真にも、チケットアイコンがタグ付けされていました。

もし撮った写真がコンサートではなくスポーツイベントのものなら、この機能は試合のスコアや会場、そこで開催される今後のイベントといった詳細情報を表示してくれます。

これからの進化に期待大

現時点では、この機能は一部の会場やイベントで有効ですが、そうでないものもあります（ジョエルが2018年に行った、より小規模な会場Brooklyn Steelでのライブでは、追加情報は表示されませんでした）。

時間が経つにつれ、より多くのイベントに対応してくれることを期待したいところです。

これは必ずしも画期的な新機能というわけではありませんが、楽しい機能であることは間違いありません。昔参加したコンサートや試合の詳細を思い出すのが、ぐっと簡単になりますから。

なお、iOS 26の写真アプリには、レイアウトの変更、新しいフィルター、下部のタブバーなど、ほかにも多くの変更が加えられています。

著者情報：ジェイク・ピーターソン 米Lifehackerのシニアテクノロジーエディター。日常生活におけるAIの最適な活用方法から、どのMacBookを買うべきかまで、あらゆるテクノロジーをカバーしています。

iPhone 17は「Air」が登場？ Appleの次回イベント、見どころと視聴方法まとめ | ライフハッカー・ジャパン

「またこの通知…」からの卒業。iPhoneからApple純正広告を消す方法 | ライフハッカー・ジャパン

iPhoneのボタン、ただ押してるだけ？「知らないと損する便利ワザ」7選 | ライフハッカー・ジャパン

著者：Jake Peterson - Lifehacker US

翻訳：ライフハッカー・ジャパン編集部

Source： 9to5mac