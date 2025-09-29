元日テレ青木源太アナ、フジテレビ生帯番組が開始 異例の大阪→東京 ハイヒール・リンゴ、橋下徹らと「平常心！」
フリーアナウンサーの青木源太がMCを務める、カンテレ制作のニュース・情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50〜）が、きょう29日からフジテレビでも放送スタートした。関東では、第2部（後2：48〜3：42）を放送。
【全身ショット】すっかり関西人？ 青木源太アナ
この日、月曜レギュラーのハイヒール・リンゴ、コメンテーター・橋下徹氏、鈴木哲夫氏、ゆめぽてらが、大阪のスタジオから“いつも通り”生放送を展開。第2部に入り、フジテレビでも放送が始まると、青木アナがカメラ目線で「ここからは関東地方、そして福島の方にもご覧いただきます」と改まった。
リンゴは「平常心！」と言いつつ、「ドキドキドキ、バクバク」を言葉に出して表現。青木アナが「関東モードの橋下徹はあるんですか？」と向けると、橋下氏は「一緒だと思う」としつつ、「『とれたてっ！』で練習して、ウケの良かったやつを東京で話していたけれど、練習に使えなくなる」とボケ。リンゴは「この土・日・月でCXなんぼでてるんですか！」とツッコんだ。
青木アナは、日本テレビ時代に『PON！』『バゲット』などを担当。退社後、カンテレで『とれたてっ！』で昼の顔となっており、今回、異例の大阪→東京の形で、フジテレビレギュラー登場となった。
■MC：青木源太
■曜日レギュラー
月曜：ハイヒール・リンゴ
火曜：吉田敬（ブラックマヨネーズ）
水曜：黒田有（メッセンジャー）
木曜：小籔千豊
不定期：橋下徹
■進行キャスター
藤本景子（カンテレアナウンサー）
橋本和花子（カンテレアナウンサー）
