E-girls／Dream元メンバー・Aya、1歳長女を抱いた夫とピースポーズ ほほ笑ましい家族“顔出し”3ショット
ダンス＆ボーカルグループ・Dream／E-girlsの元メンバーで、現在フリーで活動するDream Aya（38）が28日、自身のインスタグラムを更新。夫、長女（1）との家族3ショットを公開した。
【写真】元E-girls・Ayaの1歳長女＆夫の“顔出し”3ショット
「家族で @ambergleam_official 2026 SS展示会へ 毎シーズン可愛くて今回ももれなく全部最高」とつづり、長女を抱いた夫の隣でピースポーズをした仲むつまじい家族3ショットを投稿。ほかにも、1人で立っている長女の“顔出し”ショットを披露し、ほほ笑ましい家族の姿を見せた。
Ayaは、2021年9月に結婚を発表。24年8月に第1子女児を出産している。
