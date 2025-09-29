日本テレビの定例社長会見が２９日、都内の同局で行われた。８月３０日、３１日に行われた「２４時間テレビ４８−愛は地球を救う−」のチャリティー募金について、澤桂一取締役専務執行委員は、「総額は１０月に発表させていただくことになると思う。おそらく前回の数字を超えてくるだろうと思っています」と、２４年の約１５億８９５５万円を超える見込みだと明かした。

澤氏は「本当に多くの方々から募金をお預かりさせていただいた。９月７日時点での目的別募金、主だったところで言いますと、マラソンこども支援が約７億８０００万円、能登復興支援が７０００円万円、パラスポーツ支援が３５００万円」とおおよその金額を説明。「好調の要因はいくつかあると思うんですが、目的別募金が定着した。視聴者の方に受け入れられた」とし、「チャリＴシャツが非常に好評だった」とも話した。

同番組の募金について、２３年１１月に寄付金着服問題が発覚した過去もある。澤氏は「不正防止対策はしっかりとやっております。今年も全国５地区で外部弁護士のモニタリングをやっている。現在不正などの報告はありません」とした。

福田博之社長は「今年もみなさまのご理解とご協力を経て無事に放送することができました。チャリティーは継続することに意味があると思います。皆さまに心から感謝したい」と話した。