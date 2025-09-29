大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のデンソーエアリービーズが24日（水）、リーグ開幕節のイベント情報を発表した。クラブ公式が伝えている。

デンソーはホーム開幕戦となる第1節で、10月11日（土）と12日（日）に宝来屋ボンズアリーナにて東レアローズ滋賀と対戦する。その大事なリーグ初戦の11日（土）GAME1にはスペシャルゲストとして、お笑いタレントでバレーボール経験のある平野ノラさんが登場。オープニングとハーフタイムでトークショーとパフォーマンスを行う。

その他にも、GAME1には郡山商業高校のチアリーディング部がチームを後押しし、同校の書道部がデンソーの今季スローガン「頂」を巨大な紙に記すパフォーマンスも行われる。12日（日）のGAME2では、『ウルトラヒーロー写真撮影会＆キッズアトラクション』の開催、そして試合後にはエアリービーズ杯決勝大会が行われ、Nexusリトルベアーズ VS 郡山北バレーボールスポーツ少年団の試合が行われる。

また、両日ともにトランペットの生演奏で選手入場が行われる。演奏は郡山市出身のトランペット奏者の佐藤秀徳さんと帝京安積高校吹奏楽部が担当する。

応援に駆け付けるファンだけでなく、様々なゲストやパフォーマーが大事な開幕戦をより熱いものにしてくれるだろう。