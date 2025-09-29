政府は、災害時に被災地に送る支援物資の備蓄拠点を増設する方針を固めた。

全国に８か所新設することを決めていたが、さらに数か所追加する。被災地からの要請を待たずに支援物資を届ける「プッシュ型支援」を迅速に行える体制の構築を進める。

プッシュ型支援で避難所などに緊急輸送する物資の備蓄拠点はこれまで、立川防災合同庁舎（東京都立川市）で物資を一括して保管していた。輸送の迅速化やリスクの分散化を目的に、今年度から整備に着手。全国に分散備蓄するため、北海道（札幌市）、東北（仙台市）、東海（愛知県長久手市）、近畿（兵庫県三木市）、四国（高知県香南市）、九州（福岡県須恵町、熊本県益城町、沖縄県糸満市）と、全国の各地方に８か所の拠点新設を決めていた。未設置の北陸地方や中国地方などの日本海側のほか、面積が広大な北海道内などが、新たに増やす拠点の候補地となっている。

拠点には段ボールベッドのほか、空間を仕切るパーティション、簡易トイレなどを備蓄する。７月、ロシア・カムチャツカ半島付近で起きた地震で、住民が厳しい暑さの中で避難を余儀なくされたことなどを踏まえ、熱中症対策や避難所環境の改善のため、冷暖房機器や大型テントも配備する。内閣府は来年度予算の概算要求に関連経費６億５５００万円を盛り込んだ。

災害時に避難所などで必要となる物資は、原則として市町村が備蓄することになっているが、大規模災害などで緊急支援が必要な場合、政府がプッシュ型支援で物資を送ってきた。政府は、全国の自治体や団体と協定を結び、設置を決めた８拠点への分散備蓄を進める考えで、１０月から物資の搬入を始める。年度内には物資約１万４０００点の配備が完了する見込みという。