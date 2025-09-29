タイ国家汚職防止委員会（ＮＡＣＣ）が、日本の学校の「特別活動（特活）」をモデルにした取り組み「Ｔｏｋｋａｔｓｕ」をタイの小学校で始めた。

掃除や日直、課外活動などを通じて児童に倫理観や責任感を身に付けてもらい、将来的に汚職の撲滅につなげようという狙いだ。（タイ東北部コンケン 水野哲也、写真も）

汚職防止担当官、アニメで知った「特活」

コンケン県のバーンノンカーム・プラチャーバムルン小学校近くの寺院で今月１６日、児童が３〜４人に分かれてゴミ拾いをしていた。終わると整列して学校に帰り、給食では配膳や食器洗いも分担して行った。学校が導入しているＴｏｋｋａｔｓｕの一場面だ。

この取り組みは、ＮＡＣＣコンケン事務所の汚職防止担当官カニソーン・ケオカムさんが発案した。アニメなどを通じて日本に関心があったカニソーンさんは、日本の教育現場で、クラブ活動や生徒会、課外活動などを通じて人間性を育てる「特活」があると知った。タイでも子供の頃から規律や倫理観を養うことが将来の汚職防止に役立つと考え、学校での導入を提案した。

コンケン県で昨年末、試験的に取り組みが始まった。ホームルームでの話し合いで児童が挙げる課題は、教室や校内外の清掃、給食時の食器洗い、ゴミの分別や横断歩道の渡り方など多岐に及ぶ。

キラサー・シリラタナコーン校長は「子供たちは以前は規律が乱れがちだったが、徐々に役割を認識し、自主性や責任感を持つようになった。大きな変化だ」と語る。５年生のアティワラー・ドンイスワン君（１０）は「学校が前よりきれいになり、友だちも乱暴な言葉を使わなくなった。自分も家で掃除するようになった」と胸を張る。

「清廉度」１８０か国中１０７位

活動の背景には、タイでは政治や経済、日常生活などあらゆる場で汚職や賄賂が多いという事情がある。国際ＮＧＯ「トランスペアレンシー・インターナショナル」が公表する２０２４年の汚職指数では、日本は清廉度が高い順に１８０か国中２０位だったのに対し、タイは１０７位だった。

コンケン県では１２校が取り組みに参加しており、ＮＡＣＣは来年、近隣の県にも取り組みを広げる計画だ。ＮＡＣＣでタイ東北部を管轄する地域事務所のアルニー・ウィンタソムバット担当部長は「汚職はタイの政治や経済、社会の成長を阻害している。即効性はなくても、１０年後や２０年後に効果が出ることを期待している」と話した。