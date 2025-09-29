ABCは29日、人気番組「探偵！ナイトスクープ」（金曜後11・17）に、お笑いコンビ「バッテリィズ」のエース（30）、令和ロマン・松井ケムリ（32）の2人が新探偵として加入すると発表した。

現在は石田靖、間寛平、麒麟・田村裕、カンニング竹山、スリムクラブ・真栄田賢、霜降り明星・せいや、桂二葉、カベポスター・永見大吾の8人が探偵を務めているが、10月からはエースと松井の2人が加わり10人体制となる。

同局は「これまでも番組では、個性あふれる探偵たち

がさまざまな依頼に体当たりで挑み、感動と笑いを届けてきました。新探偵の2名が、どのようなユニークな視点で依頼に切り込み、どんな新しい風を番組に吹き込んでくれるのか、ぜひご期待ください」とアピールした。

2人の加入を機に、探偵10人のポスターを東京・渋谷と大阪・なんばのそれぞれ1カ所に10月5日まで掲出する。ポスターのテーマは「AIに聞いても解決しないこと、探偵！ナイトスクープに聞いてみよう」。AIでは導き出せない、人の心に寄り添う温かい感動や、理屈では説明できない不思

議な現象などに真正面から向き合ってきた探偵たちの過去の奮闘が紹介されている。ポスターに掲載のQRコードを読み込むと、実際に放送された過去回がTVerで視聴できる仕組みだ。

TVerで配信される過去作品一覧は以下の通り。配信期間は10月29日午前4時59分まで。

▼間寛平探偵 余命1ヶ月の母人生最後のパチンコ（2024年9月27日放送）

▼石田靖探偵 爆発する日本酒!?（2020年12月11日放送）

▼竹山隆範探偵 16年間会話のない兄妹（2023年5月5日放送）

▼田村裕探偵 ウミガメになって産卵したい少年（2020年7月10日放送）

▼真栄田賢探偵 亡き息子リョウスケの夢（2024年6月28日放送）

▼せいや探偵 入れ歯をカニと勘違いする5歳児（2024年3月15日放送）

▼桂二葉探偵 シーリングファンでスルメ作り（2024年7月26日放送）

▼永見大吾探偵 馬で保育園に通いたい女の子（2023年6月16日放送）