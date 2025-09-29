手塚治虫の名作『ジャングル大帝』アニメ放映60周年を記念した腕時計が発売！セイコーとのコラボで

漫画の巨匠・手塚治虫の漫画『ジャングル大帝』のアニメ放映60周年を記念して、「ジャングル大帝 アニメ60周年記念ウオッチ」が発売。

本製品は、『ジャングル大帝』アニメ放映60周年を記念し、手塚プロダクション公認の腕時計が、日本を代表する時計メーカー、セイコーとのコラボレーションにより誕生したもの。

『ジャングル大帝』とは、白いライオンの親子、パンジャとレオを中心に、大自然の中で展開される生存競争や、人間と動物の関わりなどを描いた大河ドラマ。日本初のテレビ用カラー・アニメーションシリーズとして、1965年10月6日より放映されたこの作品は、色彩表現に何度も試行錯誤が重ねられ、音楽も重厚なシンフォニーが採用されました。

ジャングルに生い茂る植物のシルエットが、光の加減で美しく広がるホワイトシルバーの文字盤。

愛らしくも凛々しいレオの姿が6時位置のインダイヤルに、レオを見守る父パンジャの肖像が12時位置にデザインされ、さらにオープニング映像に登場する大空のフラミンゴが3時と9時のインダイヤルに浮かび上がります。

腕時計の裏蓋には、アニメ放映開始年にちなみ限定1965点のエディションナンバーが刻印されます。おしゃれにディスプレーできる特製ボックスとともに届けられます。

「ジャングル大帝 アニメ60周年記念ウオッチ」はPREMICOにて、オンライン予約を受け付けています。価格は59,800円（税込65,780円）。

(C)Tezuka Productions