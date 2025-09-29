ドラマ「40までに」風間俊介＆庄司浩平、密着ベッドショットに反響「メロすぎる」「雀さんのTシャツを借りたのかな？」
【モデルプレス＝2025/09/29】俳優の風間俊介が主演を務めたテレビ東京系「40までにしたい10のこと」の公式X（旧Twitter）が9月28日、更新された。十条雀（風間）と10歳年下の部下・田中慶司（庄司浩平）のベッドショットに注目が集まっている。
【写真】「40までに」風間俊介＆庄司浩平、互いにもたれかかり目をつぶって密着
今作の最終話では、2人が同じベッドで朝を迎えるシーンが。寝起きの雀が隣で眠る慶司にキスをして起こす一幕を描いている。これを受け、同アカウントは「オフショット大公開 2人の幸せな未来がずっと続きますように」とこの時のベッドショットを投稿。写真には、仲睦まじく密着する雀と慶司が収められている。
この投稿には「雀さんのTシャツを借りたのかな？」「距離が近すぎて最高」「世界一愛しいカップル」「メロすぎる」「雑誌の表紙みたい」といった声が寄せられている。
40歳目前の上司・十条雀が、10歳年下の部下・田中慶司と秘密の「やりたいことリスト」を一緒に叶えていくリーマンBL。年上受け×年下攻めの構図を中心に甘く切ない恋愛模様を描いた物語を連続ドラマ化した。19日に最終話を迎えている。（modelpress編集部）
◆十条雀（風間俊介）と田中慶司（庄司浩平）のベッドショット公開
◆十条雀（風間俊介）と田中慶司（庄司浩平）のベッドショットに反響
◆風間俊介主演「40までにしたい10のこと」
