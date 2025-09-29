バッテリィズ・エース＆令和ロマン・松井ケムリ「探偵！ナイトスクープ」新探偵加入
【モデルプレス＝2025/09/29】バッテリィズのエースと令和ロマンの松井ケムリが、朝日放送テレビで放送されている「探偵！ナイトスクープ」（毎週金曜よる11時17分〜）に新たな探偵として加わることがわかった。
【写真】楽しそうな松井ケムリ＆高比良くるま
このたび、同番組にエースとケムリの2人が、新たな探偵として加入。これまでも番組では、個性あふれる探偵たちが、様々な依頼に体当たりで挑み、感動と笑いを届けてきた。新探偵の2人が、どのようなユニークな視点で依頼に切り込み、どんな新しい風を番組に吹き込むのか。
さらに、今回加入した新探偵を含めた探偵10人のポスターを渋谷（東京：渋谷エリアの巨大パネル）となんば（大阪：Osaka Metro御堂筋線なんば駅改札外通路）でそれぞれ1ヶ所ずつ掲出。ポスターのテーマは「AIに聞いても解決しないこと、探偵！ナイトスクープに聞いてみよう」。これまでナイトスクープでは、AIでは導き出せない、人の心に寄り添う温かい感動や、理屈では説明できない不思議な出来事などに探偵たちが真正面から向き合ってきた。今回のポスターでは、そんな「AIに聞いても解決しないこと、探偵！ナイトスクープに聞いてみよう」を体現する過去の依頼内容と探偵が紹介されている。もちろん、今回新たに加わる“エース探偵”や“ケムリ探偵”も登場する。掲載期間は9月29日から10月5日までの1週間となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】楽しそうな松井ケムリ＆高比良くるま
◆バッテリィズ・エース＆令和ロマン・松井ケムリ、新探偵加入
このたび、同番組にエースとケムリの2人が、新たな探偵として加入。これまでも番組では、個性あふれる探偵たちが、様々な依頼に体当たりで挑み、感動と笑いを届けてきた。新探偵の2人が、どのようなユニークな視点で依頼に切り込み、どんな新しい風を番組に吹き込むのか。
【Not Sponsored 記事】