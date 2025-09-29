松坂桃李、妻・戸田恵梨香＆子どもとの家庭での様子明かす「16歳で親元離れる」占い結果に本音も
【モデルプレス＝2025/09/29】俳優の松坂桃李が、9月28日放送のフジテレビ系バラエティー番組「突然ですが占ってもいいですか？」（毎週日曜よる12時55分〜）に出演。自身の子育てや家庭生活について明かした。
【写真】松坂桃李＆戸田恵梨香、結婚前の貴重2ショット
2020年に女優の戸田恵梨香と結婚、2023年5月には第1子の誕生を発表している松坂。占い師のゲッターズ飯田から、数年前からさまざまな状況が変わっていると占われると「結婚して家族ができて子どもも生まれたんで、やっぱそれによって結構環境も自分の中で変わった」と口にした。
とりわけ子育てでは「子どもに絵を描いたりとかするのがすごい好き」「一緒に乾いた粘土に色を塗ったりとかして。子どもよりもなんか僕の方がちょっとハマってきてる気はしてる」というほど子どもと遊ぶ時間を大切にしている様子。また、子どもの性格は「めっちゃ頑固ですね。曲げないです」「全部自分でまずはやりたがる。で、こっちがなんか危ないからやろうとすると、『もうパパあっち行って』みたいになって」とすでに独立心旺盛だと語った。さらに妻・戸田については、自身が不得意であるのに対して「段取りと計算とかは多分妻の方が得意ですね」とも明かし、家庭での様子を垣間見せた。
この日は「お子さんめちゃくちゃお金稼ぎますよ。お金の星ばっかり」とも告げられ「え！本当ですか！良かった〜！」と歓声を上げる場面も。しかし「16歳で親元を離れるかもしれない」とも占われ、留学などと推測しつつも「早い…」としょんぼりする様子も。一方、松坂自身についてはちょうど2027年のNHK大河ドラマ「逆賊の幕臣」の頃に骨折をすることや、4年後には髪の長い女に気をつけるようにと占われる場面もあり、「怖い…」と呟いていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
◆松坂桃李、妻・戸田恵梨香との子どもは「めっちゃ頑固」
◆松坂桃李、子どもは「16歳で親元離れる」にしょんぼり
