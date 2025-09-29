『脱・部屋着見え』は“黒”で！【GU】40・50代の垢抜け♡「スウェット着回しコーデ」

スウェットを着るとどうしてもラフになりすぎる……。部屋着っぽさを払拭するなら、大人っぽい雰囲気をまとった黒を選ぶのが正解かも。そこで今回は【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんを参考に、ミドル世代に似合う、黒のスウェットコーデを解説。今シーズンは上品なスタイリングで、周りと差をつけて。

きれいめパンツでプレッピーに

【GU】「パフスウェットプルオーバー」\2,290（税込）

ゆるっとしたリラックス感のあるスウェットも、リュクスなムードが漂う黒なら大人っぽく着こなせそう。部屋着っぽさを払拭するなら、ショート丈のアイテムを選んでメリハリのあるスタイリングに仕上げてみて。かっちりとしたタック入りのショートパンツを合わせれば、トレンド感のあるプレッピーなコーデに。レザー調のシューズとバッグを投入するのも、上品に見せるポイント。

シャツのレイヤードで大人顔にシフト

上下スウェットのラフなスタイリングに白シャツをレイヤードすれば、一気に大人ムードにシフト。スウェットがコンパクトな丈感だから、シャツを重ね着してもメリハリあるシルエットに。シックなモノトーンカラーで統一するのも、部屋着っぽさを払拭するコツ。重たくなりすぎないよう、足元はミュールやサンダルなどで抜け感をプラスして。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

