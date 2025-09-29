パンサー尾形、元サッカー日本代表・西澤明訓と学生時代に対戦して感じた“プロのすごさ”
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（48歳）が、9月27日に放送されたバラエティ番組「仙台市青葉区 かのおが便利軒」（仙台放送）に出演。元サッカー日本代表の西澤明訓氏（49歳）に感じた“プロのすごさ”について語った。
番組は今回、未公開スペシャルと題し、過去放送回の中から未公開シーンを放送。お笑いコンビ・エバースの佐々木隆史（32歳）が、子どもの頃から大学まで野球に打ち込んでいたが、プロレベルではないとの自覚があり、「プロに行くようなヤバいやついっぱいいたんで」と、野球で食べていく道は考えていなかったと語る。
すると、やはり大学までサッカーに打ち込んだ、名門・仙台育英高校の“背番号10”を背負った男・尾形貴弘は「わかるよ」と頷き、「西澤っていうさ、セレッソにいた、日本代表に入った選手いたんだよ。オレ、大学のときマンツーマン、俺センターバックで、あっちがフォワードでさ、やったのよ」と、対戦した経験があると明かす。
その試合では「ロングボール来てさ、競り合うわけよ、一緒にこうやってさ。俺はジャンプしても絶対届かなかったのよ。それを、（西澤は）胸でトラップした。（ジャンプが高くて西澤の）スパイクの裏見えたんだから。本当の話よ。こういうヤツが（プロに）行く。すごいんだよ、プロっていうのは」と語った。
