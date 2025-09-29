ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年9月26日から全国のゲームセンターなどに順次展開される『ハリー・ポッター』 プラチナムザッカ杖 〜ハリー・ポッター〜を紹介します！

セガプライズ『ハリー・ポッター』 プラチナムザッカ杖 〜ハリー・ポッター〜

投入時期：2025年9月26日より順次

サイズ：全長約4×4×35cm

種類：全1種（杖）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

『ハリー・ポッター』作品に登場する魔法の杖がセガプライズにラインナップ！

魔法の杖を飾ることができる専用台座も付属されます。

「ハリー・ポッター」が「オリバンダーの店」で出会った、有名な杖。

飾ったり、「ハリー・ポッター」になりきって遊んだりできる、ファン必見のグッズです☆

飾るための台座付きが嬉しい、「ハリー・ポッター」の杖！

セガプライズの『ハリー・ポッター』 プラチナムザッカ杖 〜ハリー・ポッター〜は、2025年9月26日より全国のゲームセンターなどにて順次展開予定です。

