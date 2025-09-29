ＡＢＣテレビは２９日、「探偵！ナイトスクープ」（金曜・後１１時１７分）の新探偵として、漫才コンビ「バッテリィズ」のエース、同「令和ロマン」の松井ケムリが新たに加わると発表した。

２８日に更新された番組公式Ｘ（旧ツイッター）では「新探偵、明日公開。」として両者のシルエット画像が投稿された。エースは特徴的な襟足が決め手となり、ズバリ正解を当てるリプライが多かった。だがふくよかなシルエットだけでは特徴的なアゴヒゲが伝わらないケムリについては「ミルクボーイ・内海崇」の回答も多く、さらに「とにかく明るい安村」「豪快キャプテン・山下ギャンブルゴリラ」などと意見が分かれた。

同局は「新探偵の２名が、どのようなユニークな視点で依頼に切り込み、どんな新しい風を番組に吹き込んでくれるのか、ぜひご期待ください」と視聴者に呼びかけた。

また同局では、新加入を含む探偵全１０人の巨大ポスターを、東京（渋谷エリア）と大阪（大阪メトロ御堂筋線なんば駅改札外通路２０番出口付近）でそれぞれ１か所ずつ掲出した。

ポスターのテーマは「ＡＩに聞いても解決しないこと、探偵！ナイトスクープに聞いてみよう」。同局は「これまでナイトスクープでは、ＡＩでは導き出せない、人の心に寄り添う温かい感動や、理屈では説明できない不思議な出来事などに探偵たちが真正面から向き合ってきました。今回のポスターでは、そんな『ＡＩに聞いても解決しないこと、探偵！ナイトスクープに聞いてみよう』を体現する過去の依頼内容と探偵が紹介されています。もちろん、今回新たに加わるエース探偵や松井ケムリ探偵も登場します！」とＰＲした。

掲載は１０月５日まで。ポスターに掲載のＱＲコードを読み込むと、実際に放送された過去回がＴＶｅｒで視聴できる。