8歳・永尾柚乃、飛行機で“緊急事態” 臨場感あふれるトークに吉村崇も驚き「すごすぎません!?」
子役の永尾柚乃（8）が、9月30日放送の日本テレビ系バラエティー『ザ！世界仰天ニュース』2時間スペシャル（後9：00）に出演。大ピンチに陥った体験談を披露する。
【番組カット】戸塚純貴、日向坂46の松田好花＆石塚瑶季らも登場
永尾は飛行機に乗った際に「トイレに行って出ようと思ったらドアが開かなくて」という非常事態に。「『すみません！』とか『Sorry！』って言っても開けてくれなくて…」と明かしながら、その驚きの出来事の結末を語っていく。
番組初登場ながら、臨場感たっぷりにテーマに合わせた数々のエピソードトークを繰り広げる永尾に、吉村崇が「トークすごすぎません!?」と驚きの表情を見せる。
スタジオゲストにはそのほか、戸塚純貴、本田望結、松田好花(日向坂46)、石塚瑶季(日向坂46)も出演する。
