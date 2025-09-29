ロバーツ監督＆息子のコール・ロバーツ、まさかの“駄菓子タイム” 親子ショットで「都こんぶ」絶賛
ドジャースを率いるデーブ・ロバーツ監督への独占インタビュー企画『おはようロバーツ』（ABEMA）が29日に放送。番組では、愛息コール・ロバーツ選手が登場し、日本の駄菓子を父子で味わう場面も披露された。
【写真】息子コール・ロバーツ選手がまさかの登場
インタビューのラスト、スタッフから「ビッグカツ」と「都こんぶ」がプレゼントされると、ロバーツ監督は「これは好き」「お気に入りだよ」「息子にも食べさせよう！」と『都こんぶ』を大絶賛。直後にマイナーリーグでプレーするコール選手が姿を見せ、初めて食べた『都こんぶ』に「マジで美味しいね」と笑顔を見せた。ロバーツ監督が「持っていっていいよ。3〜4個もらったから」とお裾分けする親子のやり取りに、スタジオは温かな空気に包まれた。
本編では、大谷翔平の2年連続50本塁打達成について「投手をやりながら打者としても昨年と同じような成績を残したのは素晴らしい」と称賛。「投手の時は攻撃的で支配的、打者の時は落ち着いて対応する。両面の人格を持っている」と二刀流の精神力を高く評価した。
さらにポストシーズンの理想ローテーションについて「山本由伸かスネルが1、2番手、翔平が3番手、そしてグラスノーが4番手」と明言。「ブルペンは一握りの投手しか使わない。送り込む投手は必ずいい投球をしてくれる」と語った。
