横澤夏子 パーティー家電好きの人気女優にアドバイス 理想の結婚相手“無邪気な人”の見極め方とは
お笑い芸人の横澤夏子（35）が29日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。結婚相手の見極め方についてアドバイスした。
この日女優の伊原六花（26）がゲストとして生出演。結婚願望があるという伊原は、理想の相手として「ポップコーン機を買って喜ぶ無邪気な人」という条件を提示。「私は無駄だと思ってないんですけど、ポップコーン機がおうちにあるんですよ、フレーバーをいろいろそろえて」と、映画館サイズのポップコーンメーカーが自宅にあるという伊原。他に「クレープ焼き機とか、かき氷機も2台あったりして、こういのが好き」と打ち明けた。
しかし「でもこういうのって、人の家にあったら楽しい、“使わせてよ”みたいな。でも例えば結婚したとして（財源が）同じお金ってなった時に、こういうのを買って喜んでくれる人がいい。私の周りは“え、いらんくない？”みたいな人が結構多くて、これを分かってくれる人がいい」と話した。
これを受けて、横澤は「無邪気な人をどうやって見極めるかの言葉を授けたい」と伝授。「宝くじの使い道を話せるかどうか」と切り出し、「“宝くじが当たったらどうするか”って世界一ムダな時間。でも楽しくなるとか話せるか、無邪気な人はこのポップコーン機も買ってくれると思う」と推測。「だから宝くじの使い道を聞いてみて、“そんなの当たるわけないじゃん”ってスパッと言う人は、ポップコーン機も買いませんねってそこで終わり」と助言していた。