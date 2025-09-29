【MLB】マリナーズ 1ー6 ドジャース（9月28日・日本時間29日／シアトル）

【映像】カーショーに「ありがとう」掲げられた“感謝の一幕”

球界最強打者も、このカーブの前にはなす術がなかった。

大谷翔平投手が「1番・DH」で出場した最終戦。今季での引退を表明しているカーショー投手が敵地シアトルでのマリナーズ戦に先発すると、老獪な投球で5回1/3を無失点に抑える好投を披露。特に、5回にカル・ローリーから奪った三振が大きな話題となった。

これが通算455試合目の登板となったメジャー18年目のレジェンド。シーズン最後の登板ということで、敵地でありながらスタンディングオベーションを受けながらマウンドに登る異例の光景も見られた中、カーショーは持ち味の老獪なピッチングを披露。そして勝ち投手の権利がかかる5回、ランナーを二塁に置きながらもランディ・アロザレーナから空振り三振を奪い、2死二塁という状況でローリーを迎えた。

今季のローリーは、両リーグ最多60本のホームランをかっ飛ばしてきた球界最強打者。しかしカーショーは初球から低めのストレートでストライクを奪うと、続く2球目はスライダーでファールを誘い、あっという間にカウントは0ー2に追い込んだ。そして3球目、カーショーが選んだのは伝家の宝刀“クーパーズタウンカーブ”（殿堂入りカーブ）。真ん中低めに落ちていくボールにローリーは対応できず、空振り三振に。キャリア通算3051奪三振を記録して勝ち投手の権利を獲得してみせた。

マウンドから降りる際にはベン・ロートベット捕手と談笑。この回の途中、ロートベットが二塁への送球ミスで、カーショーの背中に送球をぶつけるシーンがあったものの、その影響を感じさせることのない圧倒的なピッチング。4ー0とリードしていたこともあり、カーショーの勝利を確信した観客たちは一斉に立ち上がって、ドジャース一筋18年のレジェンドに惜しみない拍手を贈る。「THANK U KERSHAW（ありがとう、カーショー！）」と書かれた弾幕を掲げるファンもいるなど、壮観なスタンディングオベーションの光景となった。

レジェンドの最終登板で実現した注目の対決。最初で最後とも言うべきマッチアップの結末を見たファンもSNSで「流石カーショー」「伝家の宝刀」「名勝負」と投稿するなど、2人の対決が強烈に印象に残ったようだった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）