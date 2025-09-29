俳優上川隆也が29日、主演舞台「忠臣蔵」（12月12日から、東京・明治座）制作発表会を都内で行い、藤原紀香、高橋克典ら共演者と意気込みを語った。

元禄時代のあだ討ちを描き、時代劇の決定版として親しまれてきた忠臣蔵で、大石内蔵助役を演じる。

出演依頼を受けた時を振り返り「純粋にうれしかった。誰もが演じられる役ではないということは重々承知しておりましたし、ご指名はとても光栄なものだとして受け止めました」。また「お芝居として楽しくお届けできるようなものにしたい」と語った。

藤原ら共演者から「上川さんが舞台に立つと圧倒的な存在感を放つ」「実直さ、誠実さ、情熱を持った座長」「信頼しかない」「大きな船に乗ったよう」と信頼を寄せられると「いわれのない期待やまなざしはむしろ迷惑」と笑わせた。

悪役の吉良上野介役を演じる高橋は「大岡越前守忠介たるわたくしになぜ吉良上野介の役が来たか、何日も考えた」としながらも「明治座さんでやらせていただく忠臣蔵は、人の心や仲間の心というものが大切にされていくのかなと思う。僕は、さんざんいじめてやりたいと思っています」と笑顔で話していた。