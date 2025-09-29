関西の人気長寿番組、ABCテレビ「探偵！ナイトスクープ」（金曜午後11時17分＝関西地区）に新探偵として、バッテリィズのエース（30）、令和ロマン松井ケムリ（32）が加入する。29日、同局が発表した。

探偵は石田靖、間寛平、田村裕、竹山隆範、真栄田賢、せいや、桂二葉、永見大吾に加え、10人となる。

新探偵を含めた探偵10人のポスターが東京・渋谷、大阪・なんばにそれぞれ1カ所ずつ掲出された。

ポスターのテーマは「AIに聞いても解決しないこと、探偵！ナイトスクープに聞いてみよう」。

これまで同番組では、人工知能（AI）では導き出せない、人の心に寄り添う温かい感動や、理屈では説明できない不思議な出来事などに探偵たちが真正面から向き合ってきた。

今回のポスターでは「AIに聞いても解決しないこと、探偵！ナイトスクープに聞いてみよう」をテーマに過去の依頼内容と探偵が紹介されている。

88年3月にスタートした同番組は、視聴者から届いた「日常のくだらないネタ」から「アカデミックなネタ」まで、あらゆる依頼を、探偵役の出演芸人が徹底的に調査。笑いあり、涙ありの解決に、関西のお茶の間からは圧倒的な支持を受けている。