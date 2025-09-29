【クレヨンしんちゃん ー俺たちのフィギュア 園長＆野原ひろしー】 10月28日より順次展開

BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「クレヨンしんちゃん ー俺たちのフィギュア 園長＆野原ひろしー」を10月28日より順次展開する。

本商品は「クレヨンしんちゃん」に登場するふたば幼稚園の園長先生と野原ひろしをプライズフィギュア化したもの。

「俺たちのフィギュア」シリーズはクレヨンしんちゃんの大人キャラクターたちを、デキる大人のカッコイイ姿でリアルに再現したフィギュアシリーズで今回は「こどもを守る、キラリと光るデキる大人の瞳」がテーマとなっている。

野原ひろしはスーツ姿でキリっとした表情とデキる大人らしいポーズとなっている。

そして、ふたば幼稚園の「組長」こと園長先生は威厳ある姿に、鋭い眼差しの奥には、子どもたちを守ろうとするやさしさが光る姿が表現されている。

なお、アソートBは、2024年9月登場「クレヨンしんちゃん -俺のフィギュア 野原ひろし-」の金型流用、彩色替え商品となっている。

クレヨンしんちゃん ー俺たちのフィギュア 園長＆野原ひろしー

10月28日より順次展開

全2種

園長先生：約13cm

野原ひろし：約18cm

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK