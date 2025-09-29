潘めぐみ、幼少期の写真に大反響 今との比較に「選ばれし子供側の1人」「夢が現実になった！感がすごい」
アニメ『HUNTER×HUNTER』ゴン＝フリークス役、『【推しの子】』有馬かな役などで知られる声優・潘めぐみが28日、自身のXを更新し、幼少期の写真を投稿した。
【写真】おでこ全開！幼少期の潘めぐみ＆ガルルモンとの2ショット
『デジモン』ファンである潘は、Xで『デジモン』ガルルモンとの2ショット写真を公開。今から26年ほど前の写真で、あどけない潘の姿を見ることができる。
そんな潘は10月より放送スタートのアニメ『DIGIMON BEATBREAK』（デジモンビートブレイク）でゲッコーモン役を担当。2枚目の写真では、現在の潘がガルルモンに乗っており、「あれから26年。1999年→無限大な夢のあと→2025年 ガルルモンと。冒険は、ずっと、進化しています」と喜んでいる。
尊い比較写真にファンは「間違いなく選ばれし子供側の1人だろコレ」「お顔が可愛すぎる」「両方とも撮影はお母さまなのでしょうか？」「素晴らしい写真です！無限大な夢のあと、夢を叶えられても、これからも究極進化していって下さい！」「6年後の写真、いろんな意味で「夢が現実になった！」感がすごいです」などと反応している。
