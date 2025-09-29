タレントの“みちょぱ”こと池田美優（26）が28日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。東京・国立競技場で開催された陸上の世界選手権大会について話した。

みちょぱは「これが流される頃には終わってると思うんですけど、世界陸上の期間でして、この収録中は。本当に行きたかったんです、今後この放送までにもしかしたら行けるかもしれない日程もあるのでこれを聞いている頃には私がXとかで“行ってきた！”と書いている可能性もあるんですけど」とコメント。

続けて国立競技場での観戦チケットについて「チケット取っておけばよかったと思って。早めに見たはずなんだよ、でも仕事のスケジュールも分からないし種目が振り分けられてから見たい競技を取ろうと思ったらもうそのときは遅くて、人気の100mとかリレーとかすぐ売り切れていたから取れなくて」と明かした。

さらに「そっか、（TBS・東京2025世界陸上のアンバサダーが）今田美桜ちゃんか…そうだ私、今田美桜ちゃんと犬猿の仲。勝手に言ってるだけだよね」と笑いながらコメントし、「美酢（みちょ）から始まってるんだよね、飲料の。美酢っていうお酢の飲み物が、あれは（CMに出演するのは）みちょぱしかねぇだろと思っていたら、今田美桜ちゃんがCMやってたりとか、なんか他にもあった今田美桜ちゃんに取られたやつが」「取られたって言うのもアレだけど、もちろん向こうの方が断然上だけど今回も今田美桜ちゃんやってるもんね」と話した。

続けて「私も世界陸上始まる前、そのときはたぶん今田美桜ちゃんに決まってたけど、世界陸上の特集みたいな番組やったときも“世界陸上大好きなんです”ってすげぇアピールしたんだけどダメだったな〜取られたな〜」「でも美桜ちゃんも凄いよね、フルでずっと見ているんだもんね、感想も言って。もちろん楽しいと思うあっという間に終わるとは思うけど10日間くらい会場で見るのも大変だろうし」と語った。

みちょぱは23日にインスタグラムで、夫でタレントの大倉士門と世界陸上を観戦したことを報告していた。