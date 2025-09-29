ナ・リーグ中地区のレッズは28日（日本時間29日）、レギュラーシーズン最終戦となった敵地でのブルワーズ戦に敗れたが、同率でワイルドカードの枠を争っていたメッツも敗れたため、直接対決の成績で上回り、ワイルドカード3位が確定。5年ぶりのポストシーズン（PS）進出を決めた。

球団公式インスタグラムはポストシーズン進出を決め、シャンパンファイトで盛り上がる選手らを動画や写真で公開。赤いお揃いのTシャツ姿で互いにお酒を掛け合い、一瞬で泡に消えた。

昨季までドジャースに在籍していたラックスも大盛り上がりし、葉巻を吸って喜びに浸っていた。

ラックスは昨季、ドジャースで139試合に出場し、打率・251、10本塁打、50打点でワールドシリーズ制覇を経験した。今年1月、ベッツ、ロハス、エドマン、キム・ヘソンと内野が飽和状態だったこともあり、レッズにトレードとなった。

今季はレ軍で140試合に出場し、チームトップの打率・269をマークし、5本塁打、53打点だった。

ワイルドカードではいきなり古巣のドジャースと対戦することとなる。