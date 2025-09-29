カフェ･ベローチェ、秋の新作3種+「黒ねこハロウィンBOX」を発売/ビーフカレー半額などのキャンペーンも

カフェチェーン『カフェ･ベローチェ』は10月2日より、新メニュー「焼きたてサンド 牛カルビ〜テキサスBBQ〜」「海老のトマトクリームリゾット」「王道モンブラン〜焼き栗使用〜」の3品を発売する。また、10月1日からはクッキーとグラスの入った「黒ねこハロウィンBOX」も発売する。

あわせて、10月2日から10月15日には「オリジナルビーフカレー半額キャンペーン」、10月2日〜10月31日には、対象商品が最大で無料になる「スクラッチカードキャンペーン」が開催される。

〈商品ラインナップ(価格はすべて税込)〉

◆焼きたてサンド 牛カルビ〜テキサスBBQ〜

価格 単品550円/セット810〜860円

販売開始 10月2日(木)から

全粒粉入りパンに辛子マヨネーズを塗り、タレで下味をつけて柔らかく仕上げた牛カルビにテキサスBBQソースを合わせたサンドイッチ。店舗でカットしたトマトとサラダほうれん草を挟み、トマトは焼き上げることで甘味を引き出した。

焼きたてサンド 牛カルビ〜テキサスBBQ〜

◆海老のトマトクリームリゾット

価格 単品830円/セット1,080〜1,130円

販売開始 10月2日(木)から

食感の良いリゾット米に海老の旨みを凝縮した濃厚なトマトクリームソースを絡め、コク深い味わいに仕上げた。お好みで粉チーズトッピングもおすすめ。

海老のトマトクリームリゾット

◆王道モンブラン〜焼き栗使用〜

価格 単品490円

販売開始 10月2日(木)から

スポンジ生地の上に、なめらかなホイップクリームと焼き栗ペーストを練りこんだマロンクリームを重ね、栗をトッピング。焼き栗の香ばしさとコクを活かし、深煎りブレンドコーヒーに合うよう少し甘めに仕上げたモンブラン。

王道モンブラン〜焼き栗使用〜

◆黒ねこハロウィンBOX

価格 1,980円

販売開始 10月1日(水)から

黒ねこの家をイメージしたボックスに、黒ねこデザインのクッキーと猫足型グラスを詰め込んだ特別セット。クッキーは、かぼちゃを抱えた黒ねこ、おばけと一緒に月に浮かぶ黒ねこ、「Trick or Treat!」といたずらしようとする黒ねこの3種類。猫足型グラスは、猫の丸く小さな前足をモチーフにしたグラスで、底面にはインパクト抜群の“巨大肉球”をあしらい、グラスの中央には、月に乗って星を捕まえようとする黒ねこが描かれている。

黒ねこハロウィンBOX

〈キャンペーン情報〉

◆オリジナルビーフカレー半額キャンペーン

実施期間 ：10月2日〜10月15日

キャンペーン内容：

ドリンク1品注文で「オリジナルビーフカレー」(単品通常830円)が半額の415円(税込)になる。スクラッチカードやアプリクーポンなど、その他の割引は併用不可。「オリジナルビーフカレー」は午前11時以降の販売。

オリジナルビーフカレー半額キャンペーン

◆スクラッチカードキャンペーン

実施期間： 10月2日〜10月31日

キャンペーン内容：

会計時にスクラッチカードが1枚受け取れる。次回購入時に対象商品が50円引き、100円引き、200円引き、対象商品無料、の4つのうちどれかが当たる。他のクーポン券、アプリクーポン、その他の割引サービスとは併用不可。クーポンの有効期限は12月17日まで。

対象商品：

･ガツンと! 旨辛チョリソーのアラビアータ

･王道ナポリタン

･揚げナスとベーコンの香ばし醤油

･大葉香るたらこバター

･ドライカレー〜ごろっとタンドリーチキン〜

･海老のトマトクリームリゾット

･オリジナルビーフカレー

･ベイクドチーズケーキ

･チョコレートケーキ

･王道モンブラン〜焼き栗使用〜

スクラッチカードキャンペーン