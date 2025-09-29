カフェ･ベローチェ、秋の新作3種+「黒ねこハロウィンBOX」を発売/ビーフカレー半額などのキャンペーンも
カフェチェーン『カフェ･ベローチェ』は10月2日より、新メニュー「焼きたてサンド 牛カルビ〜テキサスBBQ〜」「海老のトマトクリームリゾット」「王道モンブラン〜焼き栗使用〜」の3品を発売する。また、10月1日からはクッキーとグラスの入った「黒ねこハロウィンBOX」も発売する。
あわせて、10月2日から10月15日には「オリジナルビーフカレー半額キャンペーン」、10月2日〜10月31日には、対象商品が最大で無料になる「スクラッチカードキャンペーン」が開催される。
◆焼きたてサンド 牛カルビ〜テキサスBBQ〜
価格 単品550円/セット810〜860円
販売開始 10月2日(木)から
全粒粉入りパンに辛子マヨネーズを塗り、タレで下味をつけて柔らかく仕上げた牛カルビにテキサスBBQソースを合わせたサンドイッチ。店舗でカットしたトマトとサラダほうれん草を挟み、トマトは焼き上げることで甘味を引き出した。
焼きたてサンド 牛カルビ〜テキサスBBQ〜
◆海老のトマトクリームリゾット
価格 単品830円/セット1,080〜1,130円
販売開始 10月2日(木)から
食感の良いリゾット米に海老の旨みを凝縮した濃厚なトマトクリームソースを絡め、コク深い味わいに仕上げた。お好みで粉チーズトッピングもおすすめ。
海老のトマトクリームリゾット
◆王道モンブラン〜焼き栗使用〜
価格 単品490円
販売開始 10月2日(木)から
スポンジ生地の上に、なめらかなホイップクリームと焼き栗ペーストを練りこんだマロンクリームを重ね、栗をトッピング。焼き栗の香ばしさとコクを活かし、深煎りブレンドコーヒーに合うよう少し甘めに仕上げたモンブラン。
王道モンブラン〜焼き栗使用〜
◆黒ねこハロウィンBOX
価格 1,980円
販売開始 10月1日(水)から
黒ねこの家をイメージしたボックスに、黒ねこデザインのクッキーと猫足型グラスを詰め込んだ特別セット。クッキーは、かぼちゃを抱えた黒ねこ、おばけと一緒に月に浮かぶ黒ねこ、「Trick or Treat!」といたずらしようとする黒ねこの3種類。猫足型グラスは、猫の丸く小さな前足をモチーフにしたグラスで、底面にはインパクト抜群の“巨大肉球”をあしらい、グラスの中央には、月に乗って星を捕まえようとする黒ねこが描かれている。
黒ねこハロウィンBOX〈キャンペーン情報〉
◆オリジナルビーフカレー半額キャンペーン
実施期間 ：10月2日〜10月15日
キャンペーン内容：
ドリンク1品注文で「オリジナルビーフカレー」(単品通常830円)が半額の415円(税込)になる。スクラッチカードやアプリクーポンなど、その他の割引は併用不可。「オリジナルビーフカレー」は午前11時以降の販売。
オリジナルビーフカレー半額キャンペーン
◆スクラッチカードキャンペーン
実施期間： 10月2日〜10月31日
キャンペーン内容：
会計時にスクラッチカードが1枚受け取れる。次回購入時に対象商品が50円引き、100円引き、200円引き、対象商品無料、の4つのうちどれかが当たる。他のクーポン券、アプリクーポン、その他の割引サービスとは併用不可。クーポンの有効期限は12月17日まで。
対象商品：
･ガツンと! 旨辛チョリソーのアラビアータ
･王道ナポリタン
･揚げナスとベーコンの香ばし醤油
･大葉香るたらこバター
･ドライカレー〜ごろっとタンドリーチキン〜
･海老のトマトクリームリゾット
･オリジナルビーフカレー
･ベイクドチーズケーキ
･チョコレートケーキ
･王道モンブラン〜焼き栗使用〜
スクラッチカードキャンペーン