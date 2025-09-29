開幕から黒星を重ねたロッキーズはレギュラーシーズン最終戦となった２８日（日本時間２９日）の敵地ジャイアンツ戦に０―４で完敗。４３勝１１９敗でシーズンを終えた。ナ・リーグ西地区４位のダイヤモンドバックスに実に３７ゲーム差をつけられる最下位と歴史的な負けっぷりだった。

ホワイトソックスが昨季更新したメジャーワーストの１２１敗こそ免れたが、メジャー史に別の黒歴史を刻んだ。米メディア「クラッチ・ポインツ」は「ロッキーズは今シーズン、ＭＬＢ史上最悪の得失点差（マイナス４２４）という記録も樹立した。１９００年以降の現代野球において、これほど大きな得失点差を記録したチームはこれまでなかった。１９３２年のボストン・レッドソックスが記録したマイナス３４９という記録は９２年間も破られなかった」

と報じた。

ロッキーズは今季５９７得点に対し、失点はメジャー唯一の４桁台となった１０２１。同地区を制したドジャースは８２５得点、６８３失点で得失点計算ではプラス１４０で、世界一軍団とは実に５６４点もの差がつく最悪のシーズンとなった。