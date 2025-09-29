鈴木おさむ氏「足底腱膜炎になりました」歩行困難の症状告白「日に日に痛みは増してる」
【モデルプレス＝2025/09/29】元放送作家の鈴木おさむ氏が9月29日、自身のInstagramを更新。脚の痛みについて明かした。
【写真】鈴木おさむ氏、サポーター装着した痛々しい姿
この日、鈴木氏は「足底腱膜炎になりました。多分。めっちゃ痛いです」とかかとにサポーターを装着した左足の写真を投稿した。足底腱膜炎とは、かかとから足の指の付け根にかけて広がる、足の裏の足底腱膜に炎症が起こり、痛みが生じる疾患。鈴木氏は「元々、50過ぎて起きると足が痛いのはあったんですが…今年、東京ディズニーランド行って、めちゃくちゃ歩いて。その翌朝あたりから、足の裏のかかと近辺が痛くて」と足に異変を感じたことを振り返った。
続けて「日に日にどんどん痛くなってきて。朝、起きて歩行困難くらいになり。時間経つと歩けるんだけど。最近は昼間もいたくなり。スポーツマッサージの先生に看て貰ったら、足底腱膜炎だろうと」と現状を告白。また、サポーター装着時は「まだまし」としつつ「いや、だけど、日に日に痛みは増してる感じがして。これ、病院に行くなきゃなんだろうけど。まずこれって整形外科？？そして、どうやって直すの？家で簡単に対策できることないのかな…いや、困りました！！」とつづっている。（modelpress編集部）
